В Нижнем Тагиле установлены и задержаны двое подозреваемых в покушении на убийство пенсионерки-волонтера

В Нижнем Тагиле установлены и задержаны двое подозреваемых в покушении на убийство пенсионерки-волонтера, сообщил Накануне.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

В ночь на 1 октября 2024 года неустановленными лицами был осуществлен поджог двери квартиры в доме по улице Красноармейской в городе Нижнем Тагиле, где проживает 78-летняя пенсионерка-волонтер, которая собирает гуманитарную помощь.

В результате женщина получила ожоги и была госпитализирована в больницу. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

В результате проведенного комплекса следственных действий и оперативных мероприятий установлены и процессуально задержаны двое уроженцев города Нижнего Тагила, 2005 и 2006 годов рождения. В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору доказательств. Проведен осмотр места происшествия, признана и допрошена в качестве потерпевшей пострадавшая пенсионерка, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы. Также в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении обоих фигурантов меры пресечения. Причины и обстоятельства совершенного преступления выясняются в ходе следственных действий.

Вот как прокомментировал раскрытие органами свердловской полиции и СКР резонансного преступления официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Нижнего Тагила совместно с коллегами из областного главка МВД и ФСБ установили и задержали двух молодых людей, подозреваемых в поджоге входной двери квартиры 78-летней пенсионерки, проживающей по улице Красногвардейской города Нижнего Тагила. Подозреваемые являются уроженцами Нижнего Тагила, 18-19 лет, ранее к уголовной ответственности не привлекались. Старшего задержали в Екатеринбурге, где он в настоящее время проживает в съёмной квартире, его соучастник – житель Дзержинского района Нижнего Тагила. Собранные материалы по данному факту для дальнейшего расследования направлены в региональный Следственный комитет. Информация, ранее размещённая в некоторых СМИ, о том, что нападавшие отомстили бабушке за помощь бойцам СВО – не соответствует действительности. По имеющимся предварительным данным, подозреваемые совершили данное преступление на почве личных неприязненных отношений с родственником потерпевшей. Задержанные помещены под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ. Они со слезами на глазах утверждают, что якобы не знали, что в жилище, которое они пытались сжечь, проживает бабушка, оказывающая помощь бойцам СВО. Насколько их показания соответствуют действительности, покажет начавшееся расследование", - отметил полковник Горелых.