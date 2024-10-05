В Госдуме собрались запретить пропаганду квадроберства

Депутаты Госдумы захотели запретить пропаганду идеологии квадроберства. Для этого они разрабатывают специальный законопроект.

"Разрабатываю законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства. Наказывать надо тех, кто делает это движение популярным, привлекательным", - сказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, считающая, что ребенок с кошачьими ушами и хвостом – не преступник, а "жертва пропаганды".

Ранее стало известно, что в России могут ввести ответственность для родителей детей-квадроберов. Обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка направил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он предлагает разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности и лишение родительских прав.

Квадроберы - представители молодежной субкультуры, которые передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных.