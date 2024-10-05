Учителем года стал педагог из Санкт-Петербурга

Названо имя обладателя звания "Учитель года".

Им стал преподающий физику в Академической гимназии № 56 имени Пильдес в Санкт-Петербурге Леонид Дедюха, пишет РИА Новости.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил учителей с профессиональным праздником. Он отметил, что их работа – подвиг.

"Сегодня в России насчитывается более 1 млн учителей. Их работа – это каждодневный подвиг. И мы планомерно улучшаем условия труда учителей, повышается престиж профессии. Мы не останавливаемся на достигнутом", - сказал Кравцов.