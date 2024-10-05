Сменится посол России в Америке
Посол России в Америке Анатолий Антонов завершил командировку в этом статусе.
В ближайшие часы он возвращается в Москву, сообщили ТАСС в российском посольстве в Вашингтоне.
Причина не названа.
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Посол России в Америке Анатолий Антонов завершил командировку в этом статусе.
В ближайшие часы он возвращается в Москву, сообщили ТАСС в российском посольстве в Вашингтоне.
Причина не названа.
Теги: Анатолий Антонов, посол, Америка
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
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