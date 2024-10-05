Ялтинский экономический форум пройдет в Уфе

Глава Крыма Сергей Аксенов изменил место проведения Ялтинского международного экономического форума. Он состоится в столице Башкортостана.

"Провести с 2 по 5 декабря 2024 г. в городе Уфе Республики Башкортостан шестой Ялтинский международный экономический форум (далее - форум) в рамках Международной недели бизнеса – 2024. Принять участие делегации Республики Крым в форуме", - говорится в распоряжении Аксенова, опубликованном на портале главы республики.

Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 2015 г. В 2019 г. в нем приняли участие более 4,5 тыс. человек, в том числе 807 иностранных делегатов. Было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд руб. В 2020-21 гг. форум не состоялся из-за пандемии. В 2022 г. его перенесли на 2023 г. В итоге он состоялся в Москве 23-24 октября.