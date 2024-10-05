Ликвидируют "Большую российскую энциклопедию"

В Правительстве России решили, каким будет будущее АНО "Большая российская энциклопедия" (БРЭ). Началась его ликвидация с передачей наработанных материалов команде интернет-энциклопедии "Рувики", что "позволит усилить ее конкурентные преимущества".

Сайт российской интернет-энциклопедии "Рувики" заработал в июне 2023 г. По данным на октябрь 2024 г., на него загружены более 2 млн статей на русском языке, пишет РБК.

Как сообщалось, в середине июня БРЭ заявила, что власти отказались финансировать ее работу, хотя официально она не была закрыта ни учредителем — Правительством РФ, ни куратором — Минцифры. При этом коллектив с начала года, то есть уже пять месяцев, работает без выплаты заработной платы, а авторы и эксперты — без получения гонораров. И даже в этих условиях коллектив продолжает работу. Позже компания, обеспечивающая размещение портала "Большая российская энциклопедия" (БРЭ) и работу редакционного комплекса в интернете, продлила срок предоставления хостинга до сентября текущего года с учетом обращения Минцифры РФ.