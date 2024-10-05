Названа основная версия причины возгорания на нефтебазе в Прикамье

Следователи озвучили основную версию причины пожара на нефтебазе, расположенной в деревне Осенцы Пермского края.

Основная версия может быть связана с нарушением правил промышленной и пожарной безопасности собственником объекта, ООО "НПП "Рокот»", пишет "Ъ-Прикамье".

Напомним, в промзоне деревни Осенцы горела частная база по хранению нефтепродуктов на 10 тыс. "квадратов". Огонь охватил емкости с топливом. Сотрудники МЧС не допустили перехода пожара на частные жилые дома и административный корпус.