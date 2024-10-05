У Скотланд-Ярда "спросили за приставания" отца любимого принцессы Дианы

К Скотланд-Ярду появились претензии из-за возможных домогательств, в которых десятки женщин обвинили египетского миллиардера Мохаммеда аль-Файеда. Один из его сыновей был возлюбленным принцессы Дианы.

Сотрудники британского Скотленд-Ярда за взятки, в том числе товарами из универмага, помогали скрыть последствия домогательств, в которых десятки женщин обвинили египетского миллиардера Мохаммеда аль-Файеда. Одной из предполагаемых жертв коррупции, как говорят, была молодая няня детей аль-Файеда, Эрмина да Силва, которая уволена в 1994 г. после того, как якобы отвергла ухаживания миллиардера, пишет The Guardian.

Египетский миллиардер Мохаммед аль-Файед – бывший владелец лондонского универмага Harrods, парижского отеля Ritz и футбольного клуба "Фулхэм". Старший сын аль-Файеда Доди встречался с принцессой Дианой после ее развода с принцем Чарльзом (ныне - король Карл III).