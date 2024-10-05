Лукашенко сообщил, кто спас Белоруссию в 1990-е

Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что именно крестьянин спас страну в сложные 90-е годы XX века. Политик высказался на церемонии чествования аграриев фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2024" в Микашевичах.

"Время было очень сложное. Обвал экономики, про село говорить нечего вообще – полное обнищание, спад производства, и прежде всего сельхозпродукции. Словом, разброд и шатание. Кто постарше, должен помнить, что мы тогда буквально стояли на краю пропасти, а кто-то уже был там. И у нас было два варианта. Или бороться за право свободно и достойно жить на своей земле, сохранив ее. Или всем очутиться в пропасти и погибнуть. Было очень тяжело", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Также Лукашенко дал оценку санкциям, которые вводят в отношении возглавляемой им страны.

"В условиях незаконных, фашистских, беспрецедентных санкций, которые в последние годы вводятся против нашего государства, именно экспорт сельхозпродукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться к новой ситуации и переориентироваться на другие рынки сбыта", - приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе telegram-канал "Пул первого".

Первый такой фестиваль прошел в 1996 г.