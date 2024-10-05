В начале СВО Столтенберг не мог дозвониться до Зеленского, который перебрался в бункер

Бывший генеральный секретарь НАТо Йенс Столтенберг сообщил о том, что в начале специальной военной операции не мог связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, который первое время после начала СВО провел в бункере. Когда разговор все же состоялся, он оказался "довольно трудным". Отчасти, по словам Столтенберга, причиной был страх, что Зеленского скоро "поймают или убьют".

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"Но более того, большая часть разговора была о бесполетной зоне [над Украиной]. Он (Зеленский) хотел бесполетную зону. А я не мог ему ее предоставить", - приводит РБК выдержку из интервью Столтенберга FT.

О том, что Зеленский первые месяцы после начала конфликта проводил в бункере, писал биограф украинского президента, журналист Time Саймон Шустер, проведший с ним год.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля 2022 г. объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а "денацификацию". Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.