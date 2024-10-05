В Казахстане выскажутся о строительстве АЭС

Уже завтра, 6 октября, в Казахстане состоится референдум, посвященный строительству атомной электростанции (АЭС). В республике полагают, что событие поможет сформировать электоральную культуру, реализовать концепцию слышащего государства и учесть взгляды жителей на будущее страны.

"Казахстанцы относятся к референдуму позитивно, потому что последние десятилетия у нас решения принимались без учета мнения населения. Никто ни о чем не спрашивал", - сказал ТАСС кандидат политических наук, директор казахстанского Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев.

Всенародный референдум в истории суверенного Казахстана пройдет в четвертый раз. Дважды у народа спрашивали мнение в 1995 г., еще раз – уже при нынешнем президенте – в 2022 г. Но тогда обсуждали исключительно политические вопросы.

В 2023 г. глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал референдум о строительстве в стране АЭС. Выступая с посланием "Экономический курс справедливого Казахстана" к народу страны, Токаев заявил, что особо важным экономическим и политическим вопросом стало развитие атомной энергетики. Президент напомнил, что существуют разные мнения по поводу целесообразности строительства в Казахстане АЭС.