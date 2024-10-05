Очередной гуманитарный груз для бойцов СВО собрали астраханские школьники

Волонтёры группы «Мы рядом» села Рассвет Наримановского района передали очередную партию посылок для участников специальной военной операции. Они отправили солдатам тёплые одеяла, подушки, постельное бельё и продукты питания, сообщает сетевое издание «Наримановский вестник».

Собирать посылки помогали ученики местной школы и неравнодушные жители.

«Такая поддержка укрепляет боевой дух воинов, а для волонтёров — это ещё один повод поделиться заботой и добротой», — считают астраханцы.

Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов — в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.