В Алтайском крае прорвало дамбу, вода смыла дорогу

Глава Шелаболихинского района Алтайского края Александр Шушунов сообщил о прорыве расположенной в муниципалитете дамбы. В своем telegram-канале политик отметил, что дамбы, которые годами держали воду на Зеркальных озерах, несмотря на все усилия по их укреплению, сегодня не сдержали жидкость, накопившуюся этим дождливым летом.

В итоге вся вода вышла в русло реки, которая разделяет Шелаболиху. На данный момент дорога, соединяющая обе части села, разрушена. На месте работают все необходимые службы. Происшествие – на контроле в правительстве Алтайского края.

Шушунов попросил жителей сохранять выдержку и спокойствие, находиться на безопасном расстоянии от размытой дороги, не поддаваться панике и не плодить слухи, которые точно не сыграют в пользу устранения всего произошедшего.