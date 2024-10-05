Кравцов назвал труд учителей подвигом

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил учителей с профессиональным праздником. Он отметил, что их работа – подвиг.

"Сегодня в России насчитывается более 1 млн учителей. Их работа – это каждодневный подвиг. И мы планомерно улучшаем условия труда учителей, повышается престиж профессии. Мы не останавливаемся на достигнутом", - приводит слова Кравцова пресс-служба министерства.

В СССР День учителя официально появился в 1965 г. Тогда указ Президиума Верховного совета постановил отмечать праздник в первое воскресенье октября. С 1994 г. дату закрепили за 5 октября.