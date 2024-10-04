Литовские пограничники не пропустили российский поезд из-за надписей на поезде "Вильнюс – город России" и "ZOV"

Федеральная пассажирская компания потребовала привлечь к ответственности вандала, написавшего на поезде "Вильнюс – город России" и "ZOV". Из-за этих надписей состав, следовавший 2 октября из Москвы в Калининград, отказались пропускать литовские пограничники, сообщает "Подъем" со ссылкой на ФПК.

Надписи сделал неизвестный во время стоянки поезда в Вязьме. Компания обратилась в правоохранительные органы.

По итогам служебного расследования, стало известно, что надписи были нанесены неизвестным во время стоянки поезда на станции Вязьма. Работники поездной бригады сделали всё возможное, чтобы сократить время задержки поезда. Информация по происшествию направлена в правоохранительные органы для принятия мер реагирования в соответствии с их компетенцией.

Продолжить путь состав смог только после того, как надписи стерли песком.