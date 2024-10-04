Была паника, боялись что будет взрыв: в Екатеринбурге задымился автобус

Пассажирский автобус №111, который ехал в сторону Среднеуральска задымился во время поездки, передает корреспондент Накануне.RU.

О произошедшем пассажиры сообщили в соцсетях.

По данным очевидцев, инцидент произошел в 15.00. Конечной остановкой для пассажиров стала Калинина.

"Всех высадили. Боялись, что будет взрыв. Была паника", - сообщила автор видео в группе "Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район" социальной сети "ВКонтакте".