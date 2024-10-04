В Москве преподавательницу по вокалу подозревают в сексуальном насилии над девочкой-подростком

В Москве арестовали бывшего педагога по вокалу по уголовному делу, возбужденного по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного СКР, в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в период преподавательской деятельности с 4 июня по 7 августа 2019 женщина приглашала свою ученицу 2007 года рождения к себе в квартиру, где совершала в отношении нее "иные действия сексуального характера". Также с 7 по 13 августа 2019 года обвиняемая отправляла несовершеннолетней свои интимные фотографии.