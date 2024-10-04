Причиной сбоя Telegram стали события на Ближнем Востоке

Telegram испытывает беспрецедентные нагрузки из-за событий на Ближнем Востоке, из-за чего некоторые пользователи могли столкнуться со сбоями. Об этом говорится в официальном канале мессенджера.

"В связи с недавними событиями на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране, Telegram испытывает беспрецедентные нагрузки. В последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами с подключением и трудностями с доступом к медиа"

В настоящий момент проблемы решены.

Напомним, днем, 3 октября было зафиксировано более трех с половиной тысяч жалоб. Больше всего - из Санкт-Петербурга, Москвы, Тверской, Ленинградской, Московской, Нижегородской и Свердловской областей.

Предыдущий массовый сбой в работе Telegram в России произошел 1 октября. Он совпал с началом массированной ракетной атаки Ирана на Израиль. Чаще всего пользователи жаловались на сбои в работе мобильного приложения и оповещений.

Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить.