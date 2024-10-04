В преддверии Дня учителя в Астрахани открыли выставку «Просвещение в дореволюционной России»

В рамках празднования Дня учителя в отделе редких книг и книжных памятников Астраханской областной научной библиотеке имени Н.К. Крупской работает уникальная выставка о развитии образования в дореволюционной России.

Амина Бигалиева, заведующая отделом редких книг и книжных памятников, познакомила студентов Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева с книгами и журналами XVIII–XIX веков.

Одним из самых ранних изданий является книга «Расположение об учении его императорского величества Петра Второго императора и самодержца Всероссийского» — малоизученный педагогический труд по воспитанию наследника — будущего императора Петра II (1715 — 1730), внука Петра I.

Предметы, необходимые к изучению будущим императором, схожи с теми, которые изучали дети XIX века и которым посвящены труды известных учёных. Это книги «Начальные основания химии» 1801 года, «Руководство к методическому преподаванию географии» Августа Любена 1872 года, «Методика начальной арифметики» А.И. Гольденберга 1890 года, «Самодельные приборы физики и их значение для преподавания» В.И. Попова.

На выставке студенты узнали историю становления школьного и среднего образования, методики преподавания, основные дисциплины, а также попробовали свои силы в обучающих играх дореволюционной России, сообщили в министерстве культуры Астраханской области.