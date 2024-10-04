04 Октября 2024
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Экономика Астраханская область

Бренд Астраханской области все больше используют местные производители

Фирменный стиль Астраханской области внедряется с 2015 года. За это время к бренд-сообществу присоединились около 300 предприятий и организаций. Логотип региона можно увидеть на муниципальном транспорте, продуктах, канцтоварах. Он также украшает сувенирную продукцию: футболки, кепки, посуду, блокноты, которые уже успели полюбиться и гостям региона, и местным жителям.

Использование фирменного стиля Астраханской области предоставляет местным производителям ряд преимуществ. Среди них – повышение репутации и узнаваемости компании, рост конкурентоспособности товаров и доверия клиентов. Бренд является не только указанием на место производства, но и своеобразным знаком качества продукции.

Центром стратегического анализа и управления проектами на постоянной основе ведется работа по продвижению представительского знака и фирменного стиля Астраханской области. Так в сентябре состоялись презентации представительского знака Астраханской области на Межрегиональном молодёжном форуме по туризму и в рамках образовательной программы «Мама-предприниматель» для женщин в декрете и мам несовершеннолетних детей. Будущие и действующие предприниматели отметили, что использование бренда способствует не только созданию уникального образа продукции, на и укреплению доверия покупателей.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Активное участие в продвижении фирменного стиля региона принимают и партнёры – местные производители, уже использующие представительский знак и его элементы для обозначения своей продукции. Только за сентябрь участники бренд-сообщества представили свою продукцию на ключевых городских мероприятиях, таких как День города, молодежный форум «Берега», Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка, Фестиваль арбузов, Первый туристический фестиваль.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Право на использование представительского знака Астраханской области предоставляется на безвозмездной основе региональным предпринимателям, производящим качественные товары и услуги. Подробную информацию о представительском знаке можно получить по телефону: (8512) 30-64-50 или email: astra_brand@mail.ru.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: бренд астраханской области, предприниматели, сувенирная продукция,


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