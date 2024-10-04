Бренд Астраханской области все больше используют местные производители

Фирменный стиль Астраханской области внедряется с 2015 года. За это время к бренд-сообществу присоединились около 300 предприятий и организаций. Логотип региона можно увидеть на муниципальном транспорте, продуктах, канцтоварах. Он также украшает сувенирную продукцию: футболки, кепки, посуду, блокноты, которые уже успели полюбиться и гостям региона, и местным жителям.

Использование фирменного стиля Астраханской области предоставляет местным производителям ряд преимуществ. Среди них – повышение репутации и узнаваемости компании, рост конкурентоспособности товаров и доверия клиентов. Бренд является не только указанием на место производства, но и своеобразным знаком качества продукции.

Центром стратегического анализа и управления проектами на постоянной основе ведется работа по продвижению представительского знака и фирменного стиля Астраханской области. Так в сентябре состоялись презентации представительского знака Астраханской области на Межрегиональном молодёжном форуме по туризму и в рамках образовательной программы «Мама-предприниматель» для женщин в декрете и мам несовершеннолетних детей. Будущие и действующие предприниматели отметили, что использование бренда способствует не только созданию уникального образа продукции, на и укреплению доверия покупателей.

Активное участие в продвижении фирменного стиля региона принимают и партнёры – местные производители, уже использующие представительский знак и его элементы для обозначения своей продукции. Только за сентябрь участники бренд-сообщества представили свою продукцию на ключевых городских мероприятиях, таких как День города, молодежный форум «Берега», Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка, Фестиваль арбузов, Первый туристический фестиваль.

Право на использование представительского знака Астраханской области предоставляется на безвозмездной основе региональным предпринимателям, производящим качественные товары и услуги. Подробную информацию о представительском знаке можно получить по телефону: (8512) 30-64-50 или email: astra_brand@mail.ru.