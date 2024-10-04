04 Октября 2024
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Глава Югры поддержал уральского полпреда в его отношении к людям

Губернатор Югры Руслан Кухарук поделился впечатлениями от встречи с новым уральским полпредом Артемом Жогой. Разговор состоялся в Екатеринбурге.

Кухарук считает правильными слова предшественника Жоги Владимира Якушева о том, что на Урале сосредоточена основная база российской промышленности. Глава автономии в своем telegram-канале привел слова Жоги о том, что регионы УрФО – сильные и экономически развитые субъекты нашей страны и что самое главное – люди.

Глава Югры отметил, что придерживается той же позиции. Он считает, что югорчане, как и все жители УрФО, – надежные, трудолюбивые и сильные духом люди.

Алексей Текслер, Вадим Шумков, Евгений Куйвашев, Артем Жога, Владимир Якушев, Александр Моор, Руслан Кухарук, Дмитрий Артюхов(2024)|Фото: Telegram-канал "Не для протокола" / t.me/ndp96

Отметим, что ранее из регионов УрФО Артем Жога был только в ХМАО-Югре, этот визит состоялся еще до назначения на пост полпреда.

Первый же рабочий день в новой должности выдался насыщенным. Сегодня, 4 октября, Артем Жога провел встречу с губернаторами округа, потом отправился на встречу со студентами УрФУ, во Дворец игровых видов спорта и на форум 100+ TechnoBuild.

Теги: Руслан Кухарук, Артем Жога, полпред, губернатор


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