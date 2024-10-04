04 Октября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили штрафовать за курение электронных сигарет за рулем

Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев поддержал предложение Минтранса РФ штрафовать за курение электронных сигарет за рулем на 1,5 тыс. руб. Его слова приводит агентство городских новостей "Москва".

"По правилам дорожного движения управление автомобилем требует полной концентрации, обе руки должны находиться на руле. Мы все знаем, что даже небольшие отвлекающие факторы могут привести к печальным последствиям. Курение сигарет отвлекает водителя, что увеличивает риск аварий. Это не просто вопрос личного комфорта, это вопрос безопасности всех участников дорожного движения", – заявил депутат.

Кроме того, депутат подчеркнул необходимость запрета торговли электронными сигаретами и сообщил, что фракция "Справедливая Россия – За правду" уже внесла соответствующий законопроект.

25 сентября стало известно о том, что водителей в России могут начать штрафовать на 1,5 тыс. руб. за курение электронных сигарет за рулем. Проект изменений в пункте 2.7 Правил дорожного движения пока находится на этапе публичного обсуждения, дорабатывать в Министерстве транспорта его будут до 10 октября. По этому пункту уже запрещено разговаривать по телефону за рулем без подставки, которая освобождает руки. Минтранс с помощью таких законопроектов стремится освободить руки автомобилистов от "всех устройств", чтобы не создавались аварийные ситуации.

Теги: штраф, курение, водители


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