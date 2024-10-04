На Украине могут уволить министра обороны Рустема Умерова

На Украине могут уволить министра обороны Рустема Умерова. Этот вопрос сейчас обсуждают офисе Владимира Зеленского, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Forbes Украина.

В офисе недовольны тем, что Умеров не может наладить стабильную работу министерства. Среди претензий - идея объединить два агентства по закупке оружия и техники для ВСУ в то время, когда закупка и так идет с задержками. По словам производителей, при Умерове начались срывы контрактов, нет финансирования и снижается производство.

Умерова назначили на должность чуть больше года назад. Кандидатами на его место стали вице-премьер по цифровой трансформации Михаила Федоров и первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

Также идет обсуждение увольнения начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов).

Как пишут СМИ, у него "натянутые отношения" с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и главкомом ВСУ Александром Сырским. Вместо него ГУР может возглавить руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.