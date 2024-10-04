В уральской школе второклассник упал с высоты, решив скатиться по перилам

На Среднем Урале второклассник получил травму в школе. В обстоятельствах разбираются полицейские и прокуроры.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось днем 1 октября в средней школе №14 поселка Калья в Североуральске. Ученик 2-го класса, находясь в группе продленного дня, вышел из кабинета и решил скатиться по перилам лестницы.

В итоге рюкзак школьника перевесил и ребенок, не удержавшись, упал с высоты в 1,5 метра. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Ведомством будет дана правовая оценка действиям сотрудников школы. Кроме этого, доследственную проверку проводят органы полиции.