Госинспекция приступила к расследованию гибели слесаря в екатеринбургском Театре музкомедии

В Государственной инспекции труда Свердловской области приступили к расследованию смерти 58-летнего уральца, погибшего при недавнем пожаре в Театре музыкальной комедии в Екатеринбурге.

Напомним, пожар произошел 2 октября около 14.00. Сотрудники МЧС обнаружили на четвертом этаже здания мужчину без сознания. Им оказался начальник цеха эксплуатации и ремонта грузоподъемного оборудования. Несмотря на оказанную медиками помощь, мужчина скончался, так и не придя в сознание.

По предварительным данным, возгорание произошло в гримерке на площади 15 квадратных метров. Следователи СКР также проводят проверку, речь может идти о статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).