Марат Хуснуллин: Нелегальной миграции в России больше не будет

Нелегальной миграции в России больше не будет. Так объявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

По его словам, иностранцы будут продолжать работать в нашей стране, но только легально. Его слова приводит РИА Новости.

В России сейчас, по официальным данным, живет больше 630 тысяч "нелегалов", 3,5 млн находятся в стране законно. Это граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Таковы данные МВД на 2023 год.

По оценкам же демографа Юрия Крупнова, в России находятся как минимум 5-7 млн нелегальных мигрантов.