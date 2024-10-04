В Югре установили самый высокий размер выплаты контрактникам в России

Власти Югры увеличили выплату для бойцов, которые заключат контракт о службе в зоне специальной военной операции.

Единовременная выплата выросла на 900 тыс. руб., теперь при заключении контракта сразу выплачивается 2,75 млн руб., об этом сообщается в telegram-канале администрации Югры.

В эту сумму входят региональная (2,2 млн руб.), федеральная (400 тыс. руб.) и муниципальная (150 тыс. руб.) выплаты.

Денежное довольствие военнослужащих, заключивших контакт через военкоматы Югры, за 12 месяцев службы (с учетом зарплаты в зоне СВО от 210 тыс. руб.) составит от 5,27 млн руб. Это самая высокая выплата среди регионов России.