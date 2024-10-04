Погибшего генсека "Хезболлы" временно захоронили в тайном месте

Погибшего генсека "Хезболлы" Хасана Насруллу временно захоронили в тайном месте. Секретность связана с тем, что большая похоронная церемония может стать объектом атаки Израиля, пишет РИА Новости.

Насрулла был убит 27 сентября в результате израильского удара по Бейруту. Новым генсеком организации избрали Хашема Сафи ад-Дина – двоюродного брата погибшего.

Насрулла руководил "Хезболлой" 32 года подряд. По данным израильских СМИ, на бункер, где находился лидер организации, сбросили бомбы общим весом 83 тонны.

Сухопутную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана Израиль проводит с 1 октября. Страну бомбят каждый день. По данным СМИ, погибло уже более тысячи человек, более 90 тысяч стали беженцами.

Тем временем, "Хезболла" также ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы Израиля.

Как сообщают "Известия", сегодня Израиль нанес авиаудар по штаб-квартире разведки "Хезболлы". По некоторым данным, в момент атаки в бункере находился Хашем Сафи ад-Дин, а также другие лидеры организации. Скорее всего, все они пострадали.