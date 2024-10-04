Похитителя кенгурят отправили в СИЗО на 1 месяц и 26 дней

Похитителя трех кенгурят Ивана Некрасова отправили в СИЗО на 1 месяц и 26 дней. Решение вынес Заволжский районный суд Ярославля. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, пишет Shot.

Ранее сообщалось, что 31-летний мужчина мечтал о обезьянке и, чтобы купить ее, решил заработать на кенгурятах. Он пользовался своим низким ростом – менее 150 см – чтобы проникать в помещения. Из-за этого его прозвали "карликом".

Мужчина украл трех кенгурят в Ярославском и Калужском зоопарках. До своего задержания одного сумчатого он успел продать, второго собирался обменять на макаку. Третье животное погибло. По словам адвоката задержанного, животное случайно задохнулось в сумке.

Защита утверждает, что подозреваемый психически нездоров. Мужчина написал явку с повинной, где указал, что общение с животными улучшает его психическое состояние и ему это рекомендовали врачи.

Как говорит адвокат, мотивы преступления у Некрасова "детские": увидел кенгурят и не смог удержаться. Ему предстоит пройти психологическую экспертизу.

Сам 31-летний Иван Некрасов на заседании расплакался и заявил, что очень сожалеет о содеянном.

В 2020 году мужчина хотел переехать жить в Сочи с крокодилом. Чтобы получить необходимые документы, он зачем-то принёс хищника в отдел МВД. Разрешение ему не дали, а животное конфисковали.