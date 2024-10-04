04 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Мобилизация на Украине становится все более жестокой - The Times

Мобилизация на Украине становится все более насильственной, грязной и обманной, так как люди не хотят воевать за непонятные цели, пишет британская The Times.

Мужчины отслеживают новости о раздаче повесток, избегают мест возможного задержания и платят взятки. В ответ правящий режим все больше занимается жестоким отловом людей без стеснения в средствах. Это разительно отличается от начала военного конфликта, когда сотни тысяч идейных бандеровцев записывались в добровольцы. При этом некоторые украинцы отмечают, что тогда они хотели пойти на фронт, но их не брали, а теперь они сами расхотели, так как видят отношение режима к солдатам, которых нормально не обучают, не обеспечивают снаряжением, а часто еще и "забывают", если солдат ранен или погиб. Военкомы признают, что методы мобилизации работают против армии. Самим же военкомам грозит ссылка на фронт за невыполнение плана мобилизации

В этих условиях режим планирует мобилизовать еще 200 тысяч человек до конца года. Однако это едва ли достижимо. Одесский офицер рассказал изданию, что удается набрать лишь 20% от плана. Виной тому взятки, состояние здоровья мужчин, нехватка кадров, низкие зарплаты в армии. Так, в штабе 72-й бригады, разгромленной в Угледаре, рассказали, что им раз в три месяца приходило пополнение из 25 новобранцев, но в основном это были люди за 50 лет, которых готовили кое-как.

На днях секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что, несмотря на недавнее ужесточение мобилизации, этого хватило ненадолго и ее темпы уже пошли на спад. Он призвал принять "радикальные меры", включая снижение возраста мобилизации. Потому что на Западе дают оружие, но воевать должно местное население.

"Мы воспитали тех, кто не хочет идти защищать свою страну", - сетует Костенко.

Его слова свидетельствуют о том, что бандеризация проникла в сознание сравнительно небольшого числа жителей Украины. Об этом постоянно говорят украинские политологи - люди не хотят воевать за Украину.

Показательно, что режим одобрил экономическое бронирование от мобилизации, заявил сегодня замглавы минэкономики Виталий Кондратьев. Те, кто получают большую официальную зарплату, освобождаются от призыва. Депутат Максим Бужанский назвал это принципом "война для бедных", которые воюют за интересы богатых.

Теги: украина, мобилизация


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