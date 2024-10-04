04 Октября 2024
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Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Новый полпред Жога отправился "с корабля" на форум 100+ и встречу с боевыми товарищами

Новый полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога, который впервые прибыл в Екатеринбург вчера поздно вечером, активно проводит первый рабочий день в уральской столице. В плотном графике полпреда уже была встреча с губернаторами УрФО, посещение кампуса УрФУ, Дворца водных видов спорта в Новокольцовском, строительного форума 100+ TechnoBuild и встреча с боевыми товарищами.

Как рассказали в пресс-службе полпредства УрФО, после утреннего совещания с губернаторами Артем Жога посетил кампус с общежитиями Уральского федерального университета. Там он встретился со студентами первых-четвертых курсов, приехавших в уральский вуз из Донецкой Народной Республики. Жога отметил масштабы площадки, добавив, что при взгляде на студенческий городок появляется желание вернуться в университет.

Артем Жога со студентами УрФУ(2024)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Затем полпред вместе с губернатором Евгением Куйвашевым направился на осмотр Дворца водных видов спорта самого крупного крытого водного спортивного сооружения в России, где ежедневно занимаются тысячи жителей.

Артем Жога осматривает Дворец водных видов спорта(2024)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

После Артем Жога встретился с соратниками и боевыми товарищами. Он отметил, что его коллеги сейчас служат России в Уральском федеральном округе. Жога коротко обсудил с ними текущие моменты, пожал руки и напомнил, что успех - это прежде всего командная работа.

"Успех в чем? В командной работе - это самое главное. Наш президент всегда заостряет на этом внимание, что самое основное - это работа в команде. И я уверен, что наша команда будет самая лучшая, самая сильная среди всех округов нашей большой любимой страны России", - добавил полпред.

Последней на данный момент точкой в плотном графике нового полпреда в УрФО стало пленарное заседание международного строительного чемпионата "Строим будущее". Оно проходит в выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО" в рамках строительного форума 100+ TechnoBuild.

Артем Жога на форуме 100+ TechnoBuild(2024)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Теги: Екатеринбург, Жога, полпредство


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