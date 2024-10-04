В Екатеринбурге утвержден проект строительства дублера Кольцовского тракта

В Екатеринбурге утвержден проект межевания и планировки территории для строительства дублера Кольцовского тракта (около 10-го километра). Об этом Накануне.RU сообщили в городской администрации.

Протяженность участка составит 830 метров, он пройдет параллельно существующей трассе и соединит улицы Химмашевскую и Славянскую. Дублер будет иметь две полосы шириной 3,5 метра. По обе стороны от нее появятся трехметровые тротуары и велосипедные дорожки.

Проект предусматривает строительство улицы Новой-2 протяженностью 206 метров. Она расположится перпендикулярно дублеру и станет заездом в частный сектор между Славянской и Химмашевской. Дорога также будет иметь две полосы шириной 3,5 метра.

Как уточнили в мэрии, проект строительства дублера Кольцовского тракта планируют реализовать до 2045 года.

Напомним, также глава Екатеринбурга утвердил проект застройки квартала в Академическом районе. Речь об участке в границах улиц Павла Шаманова – Вильгельма де Геннина – проспекта Академика Сахарова.