«Да благословит Господь вас, ваши труды, вашу жизнь!» - Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский поздравил учителей

Председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации, Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поздравил всех педагогов в связи с их профессиональным праздником.

"Каждый год в этот день мы приостанавливаем быстрый ход нашей жизни и с благодарностью и любовью обращаем свои умы и сердца к учителям. К тем, кто учил нас, к тем, кто учил и учит наших детей, ко всем, кто исполняет это высокое призвание. Быть учителем – это значит, всегда находиться в авангарде тех, кого он ведет к победе. Победе над безнравственностью, над пошлостью, над пустотой в жизни, которые нередко искажают, обезображивают ее. Поэтому учитель сам всегда призван стремиться к нравственной чистоте, к культурным высотам, к наполнению своего бытия подлинным содержанием. И этим накопленным и постоянно пополняемым богатством щедро делиться с учениками. Я хочу пожелать нашим учителям никогда не останавливаться на достигнутом, всегда идти вперед и вглубь, если точнее, устремляться ввысь", - говорится в тексте поздравления.

Также владыка пожелал всем учиться у Бога, который "явно или незримо ведет каждого человека ко спасению – избавлению от зла".

Поздравление Митрополит Евгений завершил словами благословения: "Да благословит Господь Бог вас, дорогие коллеги, ваши труды, нашу жизнь! Спасибо вам! С праздником! С Днем учителя!"