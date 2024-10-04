Олимпийский чемпион Егор Мехонцев помог задержать преступника, сбежавшего из суда в Екатеринбурге

04 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Олимпийский чемпион Егор Мехонцев помог задержать преступника, сбежавшего из суда в Екатеринбурге

Боксер, олимпийский чемпион Егор Мехонцев помог сотрудникам полиции задержать уральца, пытавшегося сбежать из Верх-Исетского суда Екатеринбурга. О том, что произошло и чем все закончилось, спортсмен рассказал Накануне.RUХабаровский краевой академический музыкальный театр

Инцидент произошел 3 октября вечером, когда боксер проезжал на машине мимо суда. В какой-то момент он заметил, как у стен здания кто-то дерется. Сначала Мехонцев подумал, что это стычка двух маргиналов, однако, подъехав ближе, увидел на одном из мужчин полицейскую форму. В этот же момент на правоохранителя, пытавшегося уложить гражданского, стала кидаться женщина "неблагополучного вида" и выкрикивать что-то нечленораздельное. Спортсмен сразу понял, что полицейскому нужна помощь.

"Я подбежал, пригрозил женщине, что открою огонь, если она не перестанет бить полицейского. Она же не знает, что у меня ничего нет, испугалась, отскочила. Я уже подошел, сказал ему (полицейскому), чтоб надевал наручники. У него их почему-то не оказалось. Я сбегал в машину, принес свои, сказал, что сам не буду надевать - это незаконно. Положил рядом, мужик начал вырываться, эта тоже начала снова кидаться. Я ее уложил на четвереньки, там все на травке происходило, сказал, что если она продолжит, я применю жесткую силу. Она что-то выкрикивала, но я так и не понял, что. Может, пьяной была, может, под чем-то", - рассказал Мехонцев.

По его словам, наручники у него остались еще со службы в полиции. Тогда друг подарил их ему на день рождения, а потому после отставки они остались у него по праву. Сам он ими никого не заковывал, возил в машине как памятный подарок и, видимо, именно для этого случая.

Полицейский рассказал боксеру, что мужчина сбежал из суда, где проходил процесс по его делу. Как оказалось, он кого-то сбил на смерть. каким образом обвиняемому удалось сбежать, Мехонцеву не рассказали.

"Сотрудник отдела попросил помочь довести его до суда, а у него [преступника] какой-то приступ случился, не знаю, может засимулировал. Мы его отвели, усадили на скамейку. Там эта женщина рядом бегала, у нее была бутылка воды, попросили дать. Мужик попросил снять с него наручники, чтобы он смог попить. Я сказал, что боксеры пьют воду без рук, и сейчас покажу как. Я ему сказал маленько голову откинуть, открыть рот. Я ему маленько налил воды, он попил. Я ему сказал: "Если ты сейчас будешь сопротивляться, я применю жесткую силу, я не посмотрю, что здесь полицейский". Взяли его под руки и довели до здания, где нас встретили другие полицейские. Я только сказал вынести мои "браслеты" обратно", - вспоминает боксер.

На вопрос о том, не опасался ли он, что буйный незнакомец мог быть вооружен, Мехонцев ответил, что лишь проявил свою гражданскую позицию.

"Если можно посодействовать, помочь... я же вижу, что сотрудник не просто так мужика валит, еще и женщина на него наседает. Я считаю, что можно помочь ему исполнить свою работу. Я же тоже раньше был милиционером, поэтому вот. Нормальная такая гражданская позиция", - добавил спортсмен.

Теги: Мехонцев, Екатеринбург, Верх-Исетский суд, преступник, задержание


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети