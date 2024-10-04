Олимпийский чемпион Егор Мехонцев помог задержать преступника, сбежавшего из суда в Екатеринбурге

Боксер, олимпийский чемпион Егор Мехонцев помог сотрудникам полиции задержать уральца, пытавшегося сбежать из Верх-Исетского суда Екатеринбурга. О том, что произошло и чем все закончилось, спортсмен рассказал Накануне.RUХабаровский краевой академический музыкальный театр

Инцидент произошел 3 октября вечером, когда боксер проезжал на машине мимо суда. В какой-то момент он заметил, как у стен здания кто-то дерется. Сначала Мехонцев подумал, что это стычка двух маргиналов, однако, подъехав ближе, увидел на одном из мужчин полицейскую форму. В этот же момент на правоохранителя, пытавшегося уложить гражданского, стала кидаться женщина "неблагополучного вида" и выкрикивать что-то нечленораздельное. Спортсмен сразу понял, что полицейскому нужна помощь.

"Я подбежал, пригрозил женщине, что открою огонь, если она не перестанет бить полицейского. Она же не знает, что у меня ничего нет, испугалась, отскочила. Я уже подошел, сказал ему (полицейскому), чтоб надевал наручники. У него их почему-то не оказалось. Я сбегал в машину, принес свои, сказал, что сам не буду надевать - это незаконно. Положил рядом, мужик начал вырываться, эта тоже начала снова кидаться. Я ее уложил на четвереньки, там все на травке происходило, сказал, что если она продолжит, я применю жесткую силу. Она что-то выкрикивала, но я так и не понял, что. Может, пьяной была, может, под чем-то", - рассказал Мехонцев.

По его словам, наручники у него остались еще со службы в полиции. Тогда друг подарил их ему на день рождения, а потому после отставки они остались у него по праву. Сам он ими никого не заковывал, возил в машине как памятный подарок и, видимо, именно для этого случая.

Полицейский рассказал боксеру, что мужчина сбежал из суда, где проходил процесс по его делу. Как оказалось, он кого-то сбил на смерть. каким образом обвиняемому удалось сбежать, Мехонцеву не рассказали.

"Сотрудник отдела попросил помочь довести его до суда, а у него [преступника] какой-то приступ случился, не знаю, может засимулировал. Мы его отвели, усадили на скамейку. Там эта женщина рядом бегала, у нее была бутылка воды, попросили дать. Мужик попросил снять с него наручники, чтобы он смог попить. Я сказал, что боксеры пьют воду без рук, и сейчас покажу как. Я ему сказал маленько голову откинуть, открыть рот. Я ему маленько налил воды, он попил. Я ему сказал: "Если ты сейчас будешь сопротивляться, я применю жесткую силу, я не посмотрю, что здесь полицейский". Взяли его под руки и довели до здания, где нас встретили другие полицейские. Я только сказал вынести мои "браслеты" обратно", - вспоминает боксер.

На вопрос о том, не опасался ли он, что буйный незнакомец мог быть вооружен, Мехонцев ответил, что лишь проявил свою гражданскую позицию.

"Если можно посодействовать, помочь... я же вижу, что сотрудник не просто так мужика валит, еще и женщина на него наседает. Я считаю, что можно помочь ему исполнить свою работу. Я же тоже раньше был милиционером, поэтому вот. Нормальная такая гражданская позиция", - добавил спортсмен.