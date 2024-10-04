Новым главой Нефтеюганска стал чиновник из ДНР

04 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Администрация Нефтеюганска / admugansk.ru

Новым главой Нефтеюганска стал чиновник из ДНР

В Нефтеюганске состоялись выборы мэра. Ранее провалились три аналогичные попытки.

Новым главой Нефтеюганска единогласно избрали Юрия Чекунова, об этом сообщает официальный telegram-канал администрации Югры. Решение приняли депутаты городской думы на очередном заседании.

Юрий Чекунов был главным претендентом на должность. Кандидата согласовал губернатор Руслан Кухарук на личной встрече: у Юрия Чекунова большой управленческий и жизненный опыт. Он – ветеран боевых действий, а с 2022 г. по поручению правительства Югры работал в Донецкой Народной Республике первым заместителем главы администрации Макеевки (ДНР).

Мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов(2024)|Фото: Администрация Нефтеюганска / admugansk.ru

Как сообщало Накануне.RU, прежняя глава третьего города Югры (после Сургута и Нижневартовска) Эльвира Бугай ушла в отставку в марте 2024 г., до этого попав в крупный скандал - военнослужащие обвинили городские власти в том, что вместе с помощью бойцам СВО в размере 27 млн руб. Бугай пыталась также протащить выделение из бюджета города 11 млн руб. на "красивую иллюминацию", в итоге же из-за проволочек и политических дрязг бойцы на передовой оставались без поддержки.

Отметим, избрание Чекунова - не единственное назначение политика из ДНР на высокий пост. Сегодня губернаторам регионов УрФО представлен новый полпред - экс-спикер Народного совета ДНР Артем Жога.

Теги: Нефтеюагснк, Юрий Чекунов,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.09.2024 14:55 Мск Названы имена претендентов на пост мэра Нефтеюганска
Ранее 02.08.2024 11:30 Мск В Нефтеюганске в третий раз не смогли выбрать главу города
Ранее 29.07.2024 13:09 Мск Кандидатов в мэры Нефтеюганска засекретили
Ранее 04.07.2024 13:50 Мск В Нефтеюганске в третий раз замаячило появление мэра
Ранее 06.06.2024 13:45 Мск В Нефтеюганске второй раз не состоялся конкурс на должность мэра
Ранее 15.04.2024 08:14 Мск Обезглавленному Нефтеюганску ищут нового мэра
Ранее 27.03.2024 13:23 Мск Эльвира Бугай, об отставке которой просили нефтеюганцы, подтвердила свой уход с поста мэра
Ранее 27.03.2024 11:55 Мск Глава Нефтеюганска, оскандалившаяся из-за проволочек с поддержкой бойцов СВО, уходит в отставку

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети