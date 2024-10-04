Новым главой Нефтеюганска стал чиновник из ДНР

В Нефтеюганске состоялись выборы мэра. Ранее провалились три аналогичные попытки.

Новым главой Нефтеюганска единогласно избрали Юрия Чекунова, об этом сообщает официальный telegram-канал администрации Югры. Решение приняли депутаты городской думы на очередном заседании.

Юрий Чекунов был главным претендентом на должность. Кандидата согласовал губернатор Руслан Кухарук на личной встрече: у Юрия Чекунова большой управленческий и жизненный опыт. Он – ветеран боевых действий, а с 2022 г. по поручению правительства Югры работал в Донецкой Народной Республике первым заместителем главы администрации Макеевки (ДНР).





Как сообщало Накануне.RU, прежняя глава третьего города Югры (после Сургута и Нижневартовска) Эльвира Бугай ушла в отставку в марте 2024 г., до этого попав в крупный скандал - военнослужащие обвинили городские власти в том, что вместе с помощью бойцам СВО в размере 27 млн руб. Бугай пыталась также протащить выделение из бюджета города 11 млн руб. на "красивую иллюминацию", в итоге же из-за проволочек и политических дрязг бойцы на передовой оставались без поддержки.

Отметим, избрание Чекунова - не единственное назначение политика из ДНР на высокий пост. Сегодня губернаторам регионов УрФО представлен новый полпред - экс-спикер Народного совета ДНР Артем Жога.