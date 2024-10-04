04 Октября 2024
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Экономика Челябинская область
Фото: pravmin.gov74.ru

Голубое топливо до конца года появится еще в 23 челябинских селах и деревнях

Несмотря на то, что Южный Урал на сегодня в лидерах среди регионов страны по газификации, темпы работ в регионе не снижают. До конца года будут газифицированы еще 23 населенных пункта.

«Несмотря на то, что уровень газификации в регионе выше, чем в среднем по стране и составляет сегодня 77,7%, работа в этом направлении в Челябинской области активно продолжается. Благодаря ежегодному финансированию только в прошлом году было построено более 800 километров газовых труб, из них около 400 километров в рамках догазификации. В этом году муниципалитетам на строительство газопроводов и газовых сетей (в том числе проектно-изыскательские работы) направлено более 900 миллионов рублей, в результате будет выполнено строительство газопроводов для газификации 23-х населенных пунктов, ранее не обеспеченных природным газом, что позволит выполнить подключение домов граждан к газу в рамках догазификации. Наша задача работу по газификации и догазификации продолжать динамичными темпами, чтобы больше населенных пунктов было газифицировано», – отметил Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

По данным пресс-служба правительства региона, из 23 населенных пунктов уже газифицированы: п. Базарский Агаповского района, п. Выдрино Уйского района, п. Харино Красноармейского района.

В высокой степени готовности по газификации: п. Зуевка, п. Заозерный, п. Константиновка Копейского городского округа, п. Харьковский, с. Новоянгелька Агаповского муниципального района, д. Малая Ультракова, д. Абдырова, Аргаяшского района, п. Новоамурский Брединского района, п. Браиловский, п. Зингейский, п. Кацбахский, п. Заря, п. Урал Кизильского муниципального района, д. Султаново Кунашакского района, п. Большеникольское Октябрьского района, д. Бухарино, д. Шимаковка Сосновского района, п. Осиповка Троицкого района, с. Вандышевка Уйского района, п. Клубовка Чесменского района.

Конфорка (2024)|Фото: pravmin.gov74.ru

«Программа догазификации — это не только удобство в повседневной жизни, но и вклад в развитие территории, повышение качества жизни и улучшение экологической обстановки», – отмечает глава Верхнеуфалейского городского округа Сергей Тарасов.

Всего в рамках догазификации до конца года запланировано подключить к газу 17 тысяч домовладений Челябинской области. По данным на 1 октября газораспределительные организации уже подключили более 11,5 тысяч домовладений, заключивших соответствующие договоры.

В регионе также стартовала работа по подключению к газу домовладений, расположенных на территориях садовых товариществ (СНТ). Уже поступило порядка 346 заявок, по 93 заявкам заключены договоры на по подключению к сетям газораспределения, исполнено до границ земельных участков 18 договоров.

Коллаж, газ, газопровод, рубли(2022)|Фото: Накануне.RU

Как пояснили в минстрое Челябинской области, в догазификацию СНТ попадут домовладения, собственники которых зарегистрировали свои права и на жилой дом, и на земельный участок. Южноуральские садоводы очень ждут позитивных перемен.

«Поддержка в плане газификации садовых товариществ необходима, потому что в садах проживает много людей, некоторые круглогодично. Сейчас для отопления используют электричество и дрова, но это прошлый век. Газификация станет дополнительным стимулом развития СНТ», — рассказал челябинским журналистам председатель местного отделения «Союза садоводов» по Миассу Александр Скороходов.

Теги: газификация, алексей текслер, снт, населенные пункты, голубое топливо


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