Международные спортивные студенческие «Игры Каспия» вновь пройдут в Астраханской области

С 7 по 12 октября в Астрахани пройдут VII международные спортивные студенческие «Игры Каспия» в формате универсиады Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства спорта РФ, Правительства Астраханской области, министерства физической культуры и спорта Астраханской области, федерального проекта «Спорт норма жизни», Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран, Астраханского государственного технического университета.

Международные студенческие спортивные игры университетов Прикаспийских государств проводятся с 2000 года. Астраханская область станет международной площадкой универсиады в третий раз (ранее студенческие игры проводились в регионе в 2000 и 2007 годах).

В соревнованиях примут участие делегации из вузов Казахстана, Ирана, Азербайджана, Туркменистана, а также представители 15 иностранных государств, обучающиеся в астраханских вузах: Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Ирана, Гаити, Сенегала, Марокко, Камеруна, Гвинеи-Бисау, Чада, Туниса, Египта, Ганы.

В программу универсиады включены традиционные для студентов виды спорта: легкая атлетика, плавание, мини-футбол, волейбол, баскетбол, шашки, шахматы, самбо и новые дисциплины фиджитал-спорта.

Торжественное открытие соревнований состоится 8 октября в 18:00 в гостинице «Азимут» (город Астрахань, улица Кремлевская, 4).

Церемония закрытия универсиады пройдёт 11 октября в 19:00 в центре спортивной подготовки «Звездный» (город Астрахань, улица Н. Островского, 147).