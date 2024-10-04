Председателем набсовета Астраханского отделения Российского общества «Знание» избрали Игоря Бабушкина

Вопрос о создании совещательного органа рассмотрели на общем собрании членов общества "Знание" в Астрахани. Единогласно решили, что наблюдательный совет возглавит губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Заместителем председателя наблюдательного совета избрали – вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Астраханской области Павла Паутова. Кроме того, утвердили состав наблюдательного совета.

Игорь Бабушкин отметил, что на сегодняшний день обществом «Знание» в регионе организовано более 600 образовательных лекций с общим охватом свыше 15 тысяч человек.

«Результатом создания наблюдательного совета должна стать перезагрузка всей системы просветительской работы с астраханцами и, прежде всего, с молодежью, а также расширение взаимодействия власти и общества в этом направлении», – подчеркнул губернатор.

Российское общество «Знание» – крупнейшая в стране просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодёжи по всей стране. Особое внимание уделяется развитию региональных отделений. В 2024 году филиал общества «Знание» провёл в Астраханской области более 500 лекций для школьников, студентов, госслужащих, работников образовательных организаций.