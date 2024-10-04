СК завел дело о нелегальной миграции из-за пожара в театре Хабаровска

В Хабаровске в ходе расследования обстоятельств возгорания здания краевого музыкального театра возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в своем Telaegram-канале.

Как указали в ведомстве, в совершении преступления, повлекшего пожар, подозреваются директор и начальник смены подрядной организации, проводившей ремонтные работы.

По версии следствия, утром 3 октября 2024 года рабочие подрядной организации ремонтировали кровлю здания. Десять из них являются гражданами Республики Узбекистан, при этом лишь четверо на территории России пребывали законно. Во время проведения сварочных работ один из рабочих допустил попадание искр на утеплитель, что привело к возгоранию и стремительному распространению пламени.

Напомним, о возгорании в здании Хабаровского краевого академического музыкального театра стало известно 3 октября. Площадь пожара составила 4 тыс. кв. м. Пожар разрушил крышу над фойе, а затем - фасад и наружную стену здания театра. В ходе тушения взорвались нескольких баллонов с газом. По данным МЧС, из-за пожара три человека получили травмы, они эвакуировались до прибытия пожарных. Двум мужчинам медицинская помощь была оказана на месте, женщина получила травму, ее госпитализировали.

Хабаровский краевой академический музыкальный театр - крупнейший профессиональный театр региона, ведущий музыкальный театр Дальнего Востока и Восточной Сибири. Культурное учреждение было построено в 1977 году.