Житель Екатеринбурга 8 лет совершал налеты на банки, похитив около 40 млн рублей

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в серии разбойных нападений на банки. За 8 лет он похитил около 40 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с 2015 по 2023 годы мужчина устроил налеты на 12 отделений банков, похитив из них более 39,8 млн рублей. Используя предмет, конструктивно схожий с пистолетом, он угрожал сотрудникам, заставляя открывать хранилище или отдавать деньги из кассы.

Любопытно, что для конспирации налетчик каждый раз отращивал бороду, которую после преступления начисто сбривал. Также он использовал солнцезащитные очки и маску.

Задержали уральца в марте 2023 года во время очередного разбойного нападения на отделение банка. Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд уральской столицы.