Пермяки отсудили у "Аэрофлота" компенсацию за опоздание на самолет в Турцию

Пермский краевой суд удовлетворил иск о взыскании с "Аэрофлота" средств за задержку самолета, из-за которой они опоздали на рейс из Москвы в Турцию.

Супруги купили путевку в Турцию с вылетом из Шереметьево. До Москвы они так же решили добираться самолетом. Однако рейс по маршруту Пермь – Москва задержали на 4 часа 55 минут из-за позднего прибытия самолета из Сочи в Пермь. В итоге туристы не успели на свой рейс в Турцию. Чтобы не потерять путевку, пермяки купили новые билеты за 155 тыс. 726 руб. Таким образом, туристы понесли убытки, поскольку задержка рейса была вызвана обстоятельствами, не зависящими от них.

Вернувшись из Турции домой, супруги направили ПАО "Аэрофлот" претензию, требуя возместить убытки, в чем им отказали. Тогда истцы обратились в суд. Индустриальный районный суд Перми полностью отказал в удовлетворении требований, так как задержка рейса произошла из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту в Сочи. По причине сильного попутного ветра самолет не смог вовремя вылететь из Сочи в Пермь. Опоздание случилось из-за соблюдения перевозчиком условий безопасности полета воздушного суда, а также исключения риска угрозы жизни и здоровью пассажиров.

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда не согласилась с выводами суда первой инстанции, посчитав, что само по себе наличие неблагоприятных погодных условий в Сочи, препятствующее вылету самолета для совершения рейса из Перми в Москву, не является обстоятельством, исключающим ответственность авиаперевозчика за убытки пассажиров. Будучи потребителями услуг, супруги имеют право на своевременные вылет и доставку в пункт назначения.

Пермский краевой суд взыскал с ПАО "Аэрофлот" в пользу истицы убытки в размере 155 тыс. 726 руб., компенсацию морального вреда в 15 тыс. руб., а также штраф в 85 тыс. 363 руб. В пользу истца суд взыскал аналогичный размер морального вреда и штраф в 7 тыс. 500 руб. Всего им должны заплатить 278 тыс. 589 руб.