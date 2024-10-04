Пермяки отсудили у "Аэрофлота" компенсацию за опоздание на самолет в Турцию

04 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Пермский край
Фото: Накануне.RU

Пермяки отсудили у "Аэрофлота" компенсацию за опоздание на самолет в Турцию

Пермский краевой суд удовлетворил иск о взыскании с "Аэрофлота" средств за задержку самолета, из-за которой они опоздали на рейс из Москвы в Турцию.

Супруги купили путевку в Турцию с вылетом из Шереметьево. До Москвы они так же решили добираться самолетом. Однако рейс по маршруту Пермь – Москва задержали на 4 часа 55 минут из-за позднего прибытия самолета из Сочи в Пермь. В итоге туристы не успели на свой рейс в Турцию. Чтобы не потерять путевку, пермяки купили новые билеты за 155 тыс. 726 руб. Таким образом, туристы понесли убытки, поскольку задержка рейса была вызвана обстоятельствами, не зависящими от них.

Вернувшись из Турции домой, супруги направили ПАО "Аэрофлот" претензию, требуя возместить убытки, в чем им отказали. Тогда истцы обратились в суд. Индустриальный районный суд Перми полностью отказал в удовлетворении требований, так как задержка рейса произошла из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту в Сочи. По причине сильного попутного ветра самолет не смог вовремя вылететь из Сочи в Пермь. Опоздание случилось из-за соблюдения перевозчиком условий безопасности полета воздушного суда, а также исключения риска угрозы жизни и здоровью пассажиров.

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда не согласилась с выводами суда первой инстанции, посчитав, что само по себе наличие неблагоприятных погодных условий в Сочи, препятствующее вылету самолета для совершения рейса из Перми в Москву, не является обстоятельством, исключающим ответственность авиаперевозчика за убытки пассажиров. Будучи потребителями услуг, супруги имеют право на своевременные вылет и доставку в пункт назначения.

Пермский краевой суд взыскал с ПАО "Аэрофлот" в пользу истицы убытки в размере 155 тыс. 726 руб., компенсацию морального вреда в 15 тыс. руб., а также штраф в 85 тыс. 363 руб. В пользу истца суд взыскал аналогичный размер морального вреда и штраф в 7 тыс. 500 руб. Всего им должны заплатить 278 тыс. 589 руб.

Теги: Аэрофлот, компенсация, рейс


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети