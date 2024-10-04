Российские музыкальные сервисы начали маркировать певцов-иноагентов

Российские музыкальные сервисы сегодня, 4 октября, начали маркировать музыку артистов, объявленных "иноагентами". Речь идет о "Яндекс Музыке", "VK Музыке", "Звуке" и "МТС Музыке".

Об этом в своем телеграм-канале написал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

По его словам, детали технической реализации долго обсуждались с отраслью, но решение все-таки нашли.

"Иноагенты больше не смогут скрывать свой статус от пользователей музыкальных сервисов. А благодаря маркировке каждый пользователь примет осознанное решение, нужно ли ему поддерживать таких артистов", - написал Горелкин.

Он напомнил, что размер вознаграждения, которое получает исполнитель, зависит от количества прослушиваний.

Роскомнадзор будет внимательно следить за тем, как платформы и правообладатели исполняют новые требования и в случае нарушений принимать меры.