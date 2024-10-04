Бакальчук подал к супруге и Wildberries иск на 350 млрд рублей

Владислав Бакальчук подал иск на 350 млрд рублей к своей жене - основательнице маркетплейса Wildberries Татьяне Ким, компании ООО "РВБ", созданной в процессе слияния маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ, а также ООО "Вайлдберриз". Об этом он написал своем телеграм-канале.

"Это не просто формальность — речь идёт о возвращении контроля над ключевыми активами компании, которые были отчуждены без моего согласия", - написал Бакальчук.

По его словам, в иске подробно изложены основания для признания всех сделок недействительными. Заявитель говорит, что в сумму переданных активов – более 350 миллиардов – входят склады, логистические мощности, фуры, банк, товарные знаки, программное обеспечение, веб-сайт и другое.

По его словам, эта цифра может значительно увеличиться в процессе разбирательства дела.

Владислав Бакальчук утверждает, что проведенная реорганизация компании якобы не имеет юридической силы, т.к. была проведена без его согласия.

"Мы строили Wildberries с нуля 20 лет. Компания, которую создавали и развивали вместе, теперь превращена в инструмент для манипуляций. Но я не отступлю", — сказал Бакальчук.

Напомним, что активы маркетплейса перешли объединенной компании Wildberries и Russ – ООО "РВБ". Об окончании реструктуризации Татьяна Ким (бывшая Бакальчук) объявила 1 октября. Сейчас пара находится в процессе развода. Ранее Татьяна сменила фамилию Бакальчук на девичью – Ким.