Экс-адвокату Пашаеву предъявили обвинение в мошенничестве

Следователи предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему адвокату Эльману Пашаеву, который отказался сотрудничать со следствием в рамках расследуемого уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По этой статье бывший адвокат может лишиться свободы на срок до десяти лет, также он должен будет заплатить штраф в размере до 1 миллиона рублей.

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Напомним, 17 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Как установили следователи, Пашаев в феврале 2024 года при личной встрече в городе Москве с Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского денежные средства в размере 46 млн рублей. Также Пашаев задолжал крупную сумму налоговой и подозревается в ряде афер в зоне СВО. Московский гарнизонный военный суд отправил Пашаева в СИЗО до 15 ноября. Бывший адвокат пытался оспорить это решение во 2-м Западном окружном военном суде, однако суд отклонил апелляцию Пашаева.