В Екатеринбурге появились дополнительные парковки для туристических автобусов
Власти Екатеринбурга утвердили пять дополнительных парковок для туристических автобусов.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, теперь доступно 11 площадок для стоянки транспорта. Экскурсионные автобусы могут припарковаться на следующих участках:
- напротив колледжа имени Ползунова (проспект Ленина, 28);
- напротив Екатеринбургского зоопарка (улица Мамина-Сибиряка, 189);
- напротив Храма-на-Крови (улица Царская,10);
- напротив Оперного театра (проспект Ленина, 46 а);
- напротив здания штаба Центрального военного округа (проспект Ленина / улица Кузнечная);
- напротив Президентского центра Б.Н. Ельцина (улица Бориса Ельцина, 3);
- напротив Окружного дома офицеров со стороны Площади Советской Армии (вдоль улицы Луначарского);
- напротив здания гостиницы "Маринс Парк Отель" (территория железнодорожного вокзала);
- напротив торгово-развлекательного центра "Сити Центр" (проспект Ленина, 50, вдоль проспекта Ленина после перекрестка с улицей Луначарского);
- культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал" (улица Вайнера, 11);
- Свердловский краеведческий музей (улица Малышева, 46).
Еще на двух площадках соответствующие знаки появятся с октября:
- территория "Грин Парк Отеля" (улица Народной Воли, 24);
- напротив здания главного учебного корпуса УрФУ (улица Мира, 19).
Напомним, в мае этого года в мэрии Екатеринбурга представили концепцию проекта развития туризма.