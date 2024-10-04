В Екатеринбурге появились дополнительные парковки для туристических автобусов

Власти Екатеринбурга утвердили пять дополнительных парковок для туристических автобусов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, теперь доступно 11 площадок для стоянки транспорта. Экскурсионные автобусы могут припарковаться на следующих участках:

напротив колледжа имени Ползунова (проспект Ленина, 28);

напротив Екатеринбургского зоопарка (улица Мамина-Сибиряка, 189);

напротив Храма-на-Крови (улица Царская,10);

напротив Оперного театра (проспект Ленина, 46 а);

напротив здания штаба Центрального военного округа (проспект Ленина / улица Кузнечная);

напротив Президентского центра Б.Н. Ельцина (улица Бориса Ельцина, 3);

напротив Окружного дома офицеров со стороны Площади Советской Армии (вдоль улицы Луначарского);

напротив здания гостиницы "Маринс Парк Отель" (территория железнодорожного вокзала);

напротив торгово-развлекательного центра "Сити Центр" (проспект Ленина, 50, вдоль проспекта Ленина после перекрестка с улицей Луначарского);

культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал" (улица Вайнера, 11);

Свердловский краеведческий музей (улица Малышева, 46).

Еще на двух площадках соответствующие знаки появятся с октября:

территория "Грин Парк Отеля" (улица Народной Воли, 24);

напротив здания главного учебного корпуса УрФУ (улица Мира, 19).

Напомним, в мае этого года в мэрии Екатеринбурга представили концепцию проекта развития туризма.