В Москве сегодня прощаются с Вячеславом Добрыниным

В Москве сегодня прощаются с народным артистом России, композитором Вячеславом Добрыниным. Церемония прощания проходит в похоронном Доме Троекуровского кладбища, пишут "Известия".

Певца похоронят на так называемой "аллее звезд".

Проститься с творцом пришли известные артисты: Симон Осиашвили, Александр Маршал, Михаил Грушевский, Лев Лещенко, Владимир Винокур и другие.

Певец скончался 1 октября в возрасте 78 лет. По сообщениям СМИ, причиной кончины Добрынина стали осложнения на фоне инсульта. Также у артиста были проблемы с почками. Последние годы жизни исполнитель и автор песен не выступал из-за проблем со здоровьем. С ним рядом всегда была семья.

Вячеслав Добрынин — лауреат музыкальных конкурсов "Юрмала", "Ялта", "Золотой Орфей". В 1996 году певцу присвоили звание народного артиста России. Также он награжден орденами Дружбы и "За заслуги перед Отечеством".

Самые известные песни Добрынина: "Синий туман", "Льется музыка", "Колдовское озеро", "Не сыпь мне соль на рану". Его песни исполняли Лев Лещенко, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и другие.