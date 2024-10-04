04 Октября 2024
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Фото: фонд святой Екатерины

Центр помощи детям "Каравелла" получил в дар от Фонда святой Екатерины современный микроавтобус

Фонд святой Екатерины передал новый микроавтобус «Соболь НН» Центру социальной помощи семьям и детям «Каравелла», где воспитываются 72 ребенка. Новый автомобиль занял уже свое место в гараже центра и в скором времени выйдет на линию.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

«Соболь» заменит старую Ладу Приору, на которой каждый день разводят детей в отделенные школы. До сегодняшнего дня машина делала два рейса, и водитель рассчитывал время так, чтобы все успевали к первому уроку. Теперь такой проблемы не будет.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

«Собственный транспорт для нас жизненно необходим. Помимо того, что мы отвозим и забираем детей из отдалённых школ и детских садов, в дневные часы мы возим их к врачам. Мы очень рады подарку Фонда святой Екатерины, ведь новый микроавтобус соответствует всем нормам и требованиям безопасности при перевозке детей. И, конечно, у нас появится больше возможностей наполнить жизнь воспитанников интересными событиями и путешествиями», - комментирует директор Центра социальной помощи семьям и детям «Каравелла» Ольга Молокова.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

На новом микроавтобусе, рассчитанном на 5 пассажиров и одного воспитателя, есть и специальные ремни безопасности, и ограничитель скорости, и дополнительная ступенька - для самых маленьких пассажиров, и противоскользящий пол. Кроме того, транспортное средство имеет укороченный кузов, что дает больше маневренности во дворах при заезде на территорию школ и центра.

Теги: фонд святой екатерины, центр социальной помощи каравелла, микроавтобус соболь


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