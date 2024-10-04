04 Октября 2024
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Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Развитие сельских территорий - стратегический приоритет для властей Южного Урала

В 2024 году на реализацию мероприятий госпрограммы по преображению сельских территорий в Челябинской области из федерального и областного бюджетов выделено 174,1 млн рублей, из которых к концу сентября уже освоено 112 млн рублей.

В частности, по направлению «Современный облик сельских территорий» в селе Октябрьское приступили к строительству плавательного бассейна, который планируют сдать уже в следующем году. На финансирование работ выделено 94,5 млн рублей.

В поселке Южный Агаповского района создан настоящий парк. Автором инициативы стал местный бизнес, районная администрация помогла «войти» в госпрограмму. Теперь в центре посёлка появилось общественное пространство с пешеходными дорожками, скамейками, освещением. Фермеры участвовали в посадке деревьев. Несколько ранее была построена асфальтовая дорога, соединившая Южный с дорогой районного значения, проведена газификация.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

В деревне Султаново Кунашакского района обустроили многофункциональную спортивную площадку, на которой в сентябре здесь прошел первый товарищеский футбольный матч между командами сёл Муслюмово и Кунашак.

И таких примеров можно приводить множество.

«Для нас важно, чтобы муниципальные районы области динамично развивались, чтобы жизнь людей на селе была комфортной и благополучной. Действенным инструментом для решения этой задачи служит программа комплексного развития сельских территорий. Благодаря ей в области отремонтировали десятки клубов, школ, библиотек, детских садов. Строятся новые спортивные объекты – например, плавательный бассейн в Октябрьском районе. На особом контроле – благоустройство и модернизация инфраструктуры», - подчеркивает Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

По направлению «Благоустройство сельских территорий» из 51 запланированного в 2024 году проекта 43 уже реализованы. Направление охватывает 16 муниципалитетов области, общая сумма финансирования составляет 38,64 млн рублей.

Заместитель губернатора, министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин поясняет: «С 2020 года, когда начала действовать программа, в Челябинской области реализованы десятки проектов в социальной сфере, благоустраиваются сельские поселения».

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Контроль за реализацией программы в Челябинской области идет как на региональном, так и на муниципальном уровне.

Заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Недбайло поясняет: «Объекты, входящие в программу, имеют жизненно важное значение для создания повседневного комфорта селян. Поэтому необходимо закрепление заместителей глав муниципальных районов, которые бы курировали реализацию программы, начиная от эффективной подготовки проектов до завершения строительства объектов – качественно и в срок».

Еще одно направление программы – улучшение жилищных условий для сельчан. В 2024 году ещё 16 южноуральских семей получили социальные выплаты, которые можно использовать на приобретение жилья или строительство собственного дома. На эти цели направлено почти 35 млн рублей. В рамках программы предусмотрены субсидии на прохождение производственной практики студентами. Агпропредприятиям региона субсидируют расходы на оплату труда и проживание практикантов. Объём субсидий составит не менее 6 млн рублей.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Кроме собственно сельской инфраструктуры и общественных пространств в рамках госпрограммы на Южном Урале обустраивают мемориалы односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне.

До конца года в Челябинской области завершится модернизация еще восьми сельских пространств.

Теги: алексей текслер, развитие села, госпрограмма, общественные территории


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