В Екатеринбурге на несколько дней изменят сразу пять трамвайных маршрутов

В Екатеринбурге с середины октября до первых чисел ноября будут ремонтировать рельсы от улицы Сыромолотова, 14В до Сиреневого бульвара. Из-за этого изменятся пути следования сразу пяти трамвайных маршрутов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Речь идет о трамваях, следующих от остановки "Уральский федеральный университет" до конечной "40 лет ВЛКСМ". Работы пройдут в несколько этапов:

12 и 13 октября;

19 и 20 октября;

26 и 27 октября;

3 и 4 ноября.

В эти дни трамваи будут ходить следующим образом:

№ 8: станция Машиностроителей – улица Победы – проспект Космонавтов – улица Луначарского – проспект Ленина – УрФУ – улица Гагарина – улица Блюхера – станция Шарташ.

№ 13: станция 7 Ключей – улица Техническая – улица Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – УрФУ – улица Гагарина – улица Блюхера – станция Шарташ.

№ 15: станция Вторчермет – улица 8 Марта – улица Радищева – улица Московская – проспект Ленина – гостиница Исеть.

№ 23: станция Машиностроителей – улица Бебеля – улица Халтурина – Верх-Исетский бульвар – улица Челюскинцев – улица Уральская – станция Шарташ.

№ 12: станция Дворец Спорта – улица Московская – улица Челюскинцев – улица Уральская – улица Гагарина – УрФУ – проспект Ленина – улица Луначарского – станция ЦПКиО – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица Радищева – улица Московская – станция Дворец Спорта.

Жителей уральской столицы просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.