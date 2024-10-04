В США люди в панике скупают туалетную бумагу

Жители США скупают туалетную бумагу: фото пустых полок в магазинах граждане публикуют в соцсетях, пишет РИА новости.

Паника возникла из-за забастовок в портах. Хотя, как отмечает CNN, это "абсолютно необоснованно". У людей на фоне нехватки товаров гигиены возникают плохие воспоминания о пандемии.

Но эксперты отмечают, что забастовка в портах от Мэна до Техаса никак не влияет на поставки этих товаров. Более 90% туалетной бумаги производят на местных фабриках. Ее привозят только из Канады и Мексики, то есть железной дорогой или грузовиками, но точно не кораблями.

Ранее в США началась забастовка в портах. В ней участвуют около 45 тыс. рабочих. Они недовольны срывом переговоров с профсоюзами. Эта забастовка портовиков – первая на восточном побережье США с 1977 года.

Некоторые источники сообщают, что забастовку приостановили до 15 января 2025 года, достигнув временного соглашения. Президент США Джо Байден поприветствовал это решение, заявив, что оно очень важно на фоне того, что страна сейчас устраняет последствия мощного урагана "Хелен".

Забастовка могла стоить экономике США 5 млрд долларов в день.